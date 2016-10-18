CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FloatPivot_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1018
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Nick A. Zhilin

Indicador FloatPivot con coloreado de fondo en el canal interior en forma de nube de color, con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio y posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de dígitos del redondeo

Fig. 1. Indicador FloatPivot_Digit

Fig. 1. Indicador FloatPivot_Digit

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16201

FloatPivot_HTF FloatPivot_HTF

Indicador FloatPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

XvaMA XvaMA

Media móvil vaMA con posibilidad de cambiar la promediación.

RSICandleV2 RSICandleV2

Indicador RSI en forma de vela con indicación de ruptura de las zonas de sobrecompra y sobreventa.

Banda de todas las operaciones Banda de todas las operaciones

El indicador muestra el número total de operaciones por símbolo en tiempo real.