FloatPivot_Digit - indicador para MetaTrader 5
- 1018
Autor real:
Nick A. Zhilin
Indicador FloatPivot con coloreado de fondo en el canal interior en forma de nube de color, con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio y posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados. El grado de redondeo se determina con la variable de entrada del indicador Digit :
input uint Digit=3; //número de dígitos del redondeo
Fig. 1. Indicador FloatPivot_Digit
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16201
