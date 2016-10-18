Autor real:

J.B

Media móvil vaMA con posibilidad de cambiar la promediación.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL5 y fue publicado en Code Base el 26.12.2006.

Fig. 1. Indicador XvaMA