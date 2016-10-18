Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XvaMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 991
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
J.B
Media móvil vaMA con posibilidad de cambiar la promediación.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL5 y fue publicado en Code Base el 26.12.2006.
Fig. 1. Indicador XvaMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16195
Indicador OsHMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.PriceChannel_Stop_Digit_HTF
Indicador PriceChannel_Stop_Digit con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador FloatPivot con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.FloatPivot_Digit
Indicador FloatPivot con coloreado de fondo en el canal interior en forma de nube de color, con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio y posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados.