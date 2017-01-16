平均化アルゴリズムを変更することができるvaMA移動平均線。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFloatPivot指標

買わ/売られ過ぎ領域のブレイクを色で表示するローソク足として実装される古典的なRSI指標です。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBalanceOfPower_Histogram指標