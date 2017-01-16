無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FloatPivot_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Nick A. Zhilin
チャネル内部が色で塗りつぶされて雲のように描かれ、価格ラベルとして最後の値を表示し数字のチャンネルのレベルを必要な数までの丸める可能性を持つFloatPivott指標。四捨五入後の桁数は Digit入力変数で設定されます。
input uint Digit=3; // 四捨五入後の桁数
図1 FloatPivot_Digit指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16201
