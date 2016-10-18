Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSICandleV2 - indicador para MetaTrader 5
Indicador RSI en forma de vela con indicación de ruptura de las zonas de sobrecompra y sobreventa. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo RSI de las series temporales de precio correspondientes En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Si la vela creciente tiene High por encima del nivel de sobrecompra, se coloreará de azul oscuro, si la vela creciente cruza el nivel de sobreventa o lo toca por encima, entonces su color también será azul oscuro. Es de forma inversamente análoga para las velas descendentes. En el resto de los casos, el color de las velas será pálido.
Fig. 1. Indicador RSICandleV2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16202
