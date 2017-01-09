CodeBaseKategorien
FloatPivot_Digit - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Echter Autor:

Nick A. Zhilin

Der FloatPivot Indikator mit Farbfüllung innerhalb des Kanals, gezeichnet als Wolke mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels und der Möglichkeit die Kanalleels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden. Die Anzahl von Stellen auf die zu runden ist, wird in der Variablen Digit eingestellt:

input uint Digit=3; <s3>//Anzahl Stellen auf die gerundet werden soll</s3>

Abb.1. Der FloatPivot_Digit Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16201

FloatPivot_HTF FloatPivot_HTF

Der FloatPivot Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

XvaMA XvaMA

Der vaMA gleitende Durchschnitt mit der Option den Mittelungsalgorithmus zu ändern.

RSICandleV2 RSICandleV2

Der RSI Indikator implementiert als Kerzen mit Anzeige von Ausbrüchen über die Überkauft- und Überverkauftbereiche.

BalanceOfPower_Histogram_HTF BalanceOfPower_Histogram_HTF

Der BalanceOfPower_Histogram Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.