Echter Autor:
Nick A. Zhilin
Der FloatPivot Indikator mit Farbfüllung innerhalb des Kanals, gezeichnet als Wolke mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels und der Möglichkeit die Kanalleels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden. Die Anzahl von Stellen auf die zu runden ist, wird in der Variablen Digit eingestellt:
input uint Digit=3; <s3>//Anzahl Stellen auf die gerundet werden soll</s3>
Abb.1. Der FloatPivot_Digit Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16201
