Banda de todas las operaciones - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra el número total de operaciones por símbolo en tiempo real. La línea roja de la operación es la venta, la azul, la compra.
Si el tamaño de la historia actual en los búferes de indicador es igual a 0, entonces se dispondrá de toda la historia actual con un número igual al número de barras en el gráfico (puede influir en la velocidad de funcionamiento del indicador).
