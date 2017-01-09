CodeBaseSeções
FloatPivot_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Nick A. Zhilin

Indicador FloatPivot com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento

Fig.1. Indicador FloatPivot_Digit

Fig.1. Indicador FloatPivot_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16201

