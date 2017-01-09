Participe de nossa página de fãs
FloatPivot_Digit - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Nick A. Zhilin
Indicador FloatPivot com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :
input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento
Fig.1. Indicador FloatPivot_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16201
