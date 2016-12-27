请观看如何免费下载自动交易
FloatPivot 指标使用颜色填充通道，以云的形式绘出，在价格标签中显示最近的数值并且可以把通道水平近似到指定的小数位数。小数点尾数在输入变量Digit中设置:
input uint Digit=3; //舍入的小数位数
图1. FloatPivot_Digit 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16201
