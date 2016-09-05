Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Индикатор FloatPivot с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :



input uint Digit=3;

Рис.1. Индикатор FloatPivot_Digit