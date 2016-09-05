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Индикаторы

FloatPivot_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1967
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Nick A. Zhilin

Индикатор FloatPivot с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=3; //количество разрядов округления

Рис.1. Индикатор FloatPivot_Digit

Рис.1. Индикатор FloatPivot_Digit

FloatPivot_HTF FloatPivot_HTF

Индикатор FloatPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XvaMA XvaMA

Скользящая средняя vaMA с возможностью замены усреднения.

RSICandleV2 RSICandleV2

Индикатор RSI в свечном виде с индикацией пробоя зон перекупленности и перепроданности.

XFatlXSatlMACD XFatlXSatlMACD

Гистограмма MACD, построенная на цифровых фильтрах FATL и SATL, с цветовой индикацией трендов.