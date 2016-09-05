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FloatPivot_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Nick A. Zhilin
Индикатор FloatPivot с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=3; //количество разрядов округления
Рис.1. Индикатор FloatPivot_Digit
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