Price_Compare - librería para MetaTrader 5
Se trata de una pequeña biblioteca multiplataforma que permite comparar los valores double del "precio" de forma muy cómoda y rápida.
Por ejemplo, para colocar SellLimit a veces es necesario comprobar que el precio de apertura no sea inferior al precio Bid actual.
// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // con mayor frecuencia se usaba este método if (CP(OpenPrice) >= Bid) // ahora es posible de otra forma OrderSend...;
No solo es más visual y lacónico que el aspecto estándar de la prueba. ¡Sino que su velocidad de ejecución es varias veces mayor! Este uso racional de los recursos de cálculo a veces proporciona una aceleración notable en el simulador/optimizador.
Asimismo, existe la posibilidad de establecer la precisión comparando los valores double. Por ejemplo
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // comparación con una precisión hasta el segundo dígito tras la coma OrderSend...;
De forma análoga tiene lugar el trabajo con todos los operadores de la comparación (==, !=, >=, <=, >, <).
En la biblioteca hay una variante más rápida de implementación de NormalizeDouble. Para acelerar la ejecución de la función estándar, bastará con escribir al principio
// Casi cuatro veces más rápido que la función estándar correspondiente (build 1395) #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
Como ejemplo se adjunta un script que muestra los resultados de la comparación y las variantes de normalización para los diferentes valores de precio
