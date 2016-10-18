CodeBaseSecciones
Librerías

Price_Compare - librería para MetaTrader 5

fxsaber | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado:
Se trata de una pequeña biblioteca multiplataforma que permite comparar los valores double del "precio" de forma muy cómoda y rápida.

Por ejemplo, para colocar SellLimit a veces es necesario comprobar que el precio de apertura no sea inferior al precio Bid actual.

// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // con mayor frecuencia se usaba este método
if (CP(OpenPrice) >= Bid) // ahora es posible de otra forma
  OrderSend...;

No solo es más visual y lacónico que el aspecto estándar de la prueba. ¡Sino que su velocidad de ejecución es varias veces mayor! Este uso racional de los recursos de cálculo a veces proporciona una aceleración notable en el simulador/optimizador.

Asimismo, existe la posibilidad de establecer la precisión comparando los valores double. Por ejemplo

if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // comparación con una precisión hasta el segundo dígito tras la coma
  OrderSend...;

De forma análoga tiene lugar el trabajo con todos los operadores de la comparación (==, !=, >=, <=, >, <).

En la biblioteca hay una variante más rápida de implementación de NormalizeDouble. Para acelerar la ejecución de la función estándar, bastará con escribir al principio

// Casi cuatro veces más rápido que la función estándar correspondiente (build 1395)
#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

Como ejemplo se adjunta un script que muestra los resultados de la comparación y las variantes de normalización para los diferentes valores de precio

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16169

XFatlXSatlCloud XFatlXSatlCloud

Indicador con filtros digitales suavizados FATL y SATL y una nube de tendencia de señal entre ellos.

XFatlXSatlMACD XFatlXSatlMACD

Histograma MACD construido con los filtros digitales FATL y SATL, indica las tendencias con colores.

i4_DRF_v2 i4_DRF_v2

Sencillísimo indicador de tendencia con cálculo del crecimiento y la caída de los precios de cierre.

Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert

Indicador de señal de semáforo que usa el algoritmo del indicador Elliott_Wave_Oscillator, con alertas, envío de mensajes de correo y mensajes push al smartphone.