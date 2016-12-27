请观看如何免费下载自动交易
这个很小的跨平台开发库使得可以方便快捷地比较"价格"中的'双精度(double)'值。
例如，在设置限价卖出时，有时候需要检查建仓价格是否低于当前的买家报价。
// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // 这个方法是最常使用的 if (CP(OpenPrice) >= Bid) // 现在可以看起来这样做 OrderSend...;
现在，这不仅看起来比标准类型的检查更加清晰明确，而且执行速度也快了几倍!这种对计算资源的高效使用有时候会保证在测试器/优化器中的明显提速。
也可以设置在比较 '双精度' 值时使用的精度，例如，
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // 使用两位小数精度做比较 OrderSend...;
所有的比较操作符 (==, !=, >=, <=, >, <) 是以相同方式处理的。
这个库包含了对NormalizeDouble的快速实现，为了提高标准函数的执行速度，只要在开始部分加入下面的代码：
// 与标准的函数相比差不多快4倍 (build 1395) #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
作为实例，附件中的脚本显示了不同价格值比较和规范化的结果。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16169
