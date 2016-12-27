这个很小的跨平台开发库使得可以方便快捷地比较"价格"中的'双精度(double)'值。

例如，在设置限价卖出时，有时候需要检查建仓价格是否低于当前的买家报价。

if (CP(OpenPrice) >= Bid ) OrderSend ...;

现在，这不仅看起来比标准类型的检查更加清晰明确，而且执行速度也快了几倍!这种对计算资源的高效使用有时候会保证在测试器/优化器中的明显提速。

也可以设置在比较 '双精度' 值时使用的精度，例如，

if ((CP(Lots, 0.01 ) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01 ) <= MaxLot))) OrderSend ...;

所有的比较操作符 (==, !=, >=, <=, >, <) 是以相同方式处理的。

这个库包含了对NormalizeDouble的快速实现，为了提高标准函数的执行速度，只要在开始部分加入下面的代码：

#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

作为实例，附件中的脚本显示了不同价格值比较和规范化的结果。