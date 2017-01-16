この小さなクロスプラットフォームライブラリは、「price」の「double」値を便利かつ迅速に比較することを可能にします。

たとえば、SellLimitを配置する前に始値が現在の売値を下回っているかどうかを確認することが有用な場合があります。

if (CP(OpenPrice) >= Bid ) OrderSend ...;

これは、従来のタイプチェックよりはるかに簡潔なだけでなく、実行速度も数倍高くなります。このような計算資源の効率的な使用は、テスター/オプティマイザーでの顕著な向上につながることがあります。

また、 比較に使う精度を「double」値に設定することもできます。例は下記です。

if ((CP(Lots, 0.01 ) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01 ) <= MaxLot))) OrderSend ...;

すべての比較演算子（==、！=、> =、<=、>、<）は同様の方法で処理されます。

このライブラリにはより高速なNormalizeDouble実装を含みます。標準関数の実行速度を向上させるには、最初に以下を追加するので十分です。

#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

一例として、添付されたスクリプトは、異なる価格値に対する比較および正規化方法の結果を示します。