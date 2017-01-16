無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Price_Compare - MetaTrader 5のためのライブラリ
この小さなクロスプラットフォームライブラリは、「price」の「double」値を便利かつ迅速に比較することを可能にします。
たとえば、SellLimitを配置する前に始値が現在の売値を下回っているかどうかを確認することが有用な場合があります。
// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // この方法が最も頻繁に使用された if (CP(OpenPrice) >= Bid) // 今はこのようにすることができる OrderSend...;
これは、従来のタイプチェックよりはるかに簡潔なだけでなく、実行速度も数倍高くなります。このような計算資源の効率的な使用は、テスター/オプティマイザーでの顕著な向上につながることがあります。
また、 比較に使う精度を「double」値に設定することもできます。例は下記です。
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // 小数点第2位までの精度で比較する OrderSend...;
すべての比較演算子（==、！=、> =、<=、>、<）は同様の方法で処理されます。
このライブラリにはより高速なNormalizeDouble実装を含みます。標準関数の実行速度を向上させるには、最初に以下を追加するので十分です。
// 対応する標準機能の約4倍の速さ（ビルド1395） #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
一例として、添付されたスクリプトは、異なる価格値に対する比較および正規化方法の結果を示します。
XFatlXSatlCloud
平滑化されたFATLおよびSATL デジタルフィルタと、その間のシグナルトレンド雲に基づいている指標。XFatlXSatlMACD
トレンドのカラー表示を伴いFATLおよびSATL デジタルフィルタに基づいているMACDヒストグラム。
Elliott_Wave_Oscillator_Sign_Alert
Elliott_Wave_Oscillator指標のアルゴリズムに基づいたセマフォシグナル指標で、アラート機能、電子メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知の送信を特徴とします。i4_DRF_v3
高値と安値の上昇と下降の計算を伴うシンプルなトレンド指標。