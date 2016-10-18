Autor real:

goldenlion@ukr.net

Sencillísimo indicador de tendencia con cálculo del crecimiento y la caída de los precios de cierre. fórmula de cálculo:

i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period

donde:

Psum — número de velas en el periodo de cálculo cuando el precio ha crecido;

Nsum — número de velas en el periodo de cálculo cuando el precio ha caído;

Period — periodo de cálculo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 09.03.2008.

Fig. 1. Indicador i4_DRF_v2