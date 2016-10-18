Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i4_DRF_v2 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
goldenlion@ukr.net
Sencillísimo indicador de tendencia con cálculo del crecimiento y la caída de los precios de cierre. fórmula de cálculo:
i4_DRF_v2=100 * (Psum - NSum) / Period
donde:
- Psum — número de velas en el periodo de cálculo cuando el precio ha crecido;
- Nsum — número de velas en el periodo de cálculo cuando el precio ha caído;
- Period — periodo de cálculo.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 09.03.2008.
Fig. 1. Indicador i4_DRF_v2
