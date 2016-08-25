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Price_Compare - библиотека для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
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(28)
Опубликован:
\MQL5\Scripts\
ExampleCompare.mq5 (1.02 KB) просмотр
\MQL5\Include\
Price_Compare.mqh (2.5 KB) просмотр
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Эта небольшая кроссплатформенная библиотека позволяет очень удобно и быстро сравнивать double-значения "цены".

Например, для выставления SellLimit иногда бывает полезно проверить, что цена открытия не ниже текущей Bid-цены.

// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // чаще всего использовали этот прием
if (CP(OpenPrice) >= Bid) // теперь можно иначе
  OrderSend...;

Мало того, что это гораздо нагляднее и лаконичнее, чем стандартного вида проверка. Но еще и скорость выполнения выше в разы! Такое рациональное использование вычислительных ресурсов иногда дает заметное ускорение в тестере/оптимизаторе.

Также есть возможность задавать точность при сравнении double-значений. Например

if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // сравнение с точностью до второго знака после запятой
  OrderSend...;

Аналогично происходит работа со всем операторами сравнения (==, !=, >=, <=, >, <).

В библиотеке имеется более быстрый вариант реализации NormalizeDouble. Для ускорения выполнения стандартной функции достаточно в начале прописать

// Почти в четыре раза быстрее соответствующей стандартной функции (build 1395)
#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

В качестве примера приложен скрипт, который показывает результаты сравнения и вариантов нормализации для различных значений цены

RVIDiff RVIDiff

Сглаженная разность между основной и сигнальной линиями осциллятора RVI в виде цветной гистограммы.

Exp_wlxBW5Zone Exp_wlxBW5Zone

Торговая система, построенная на сигналах индикатора wlxBW5Zone.

StochasticDiff StochasticDiff

Сглаженная разность между основной и сигнальной линиями Стохастического осциллятора в виде цветной гистограммы.

XTrendlessOS_HTF XTrendlessOS_HTF

Индикатор XTrendlessOS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.