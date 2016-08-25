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Price_Compare - библиотека для MetaTrader 5
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Эта небольшая кроссплатформенная библиотека позволяет очень удобно и быстро сравнивать double-значения "цены".
Например, для выставления SellLimit иногда бывает полезно проверить, что цена открытия не ниже текущей Bid-цены.
// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // чаще всего использовали этот прием if (CP(OpenPrice) >= Bid) // теперь можно иначе OrderSend...;
Мало того, что это гораздо нагляднее и лаконичнее, чем стандартного вида проверка. Но еще и скорость выполнения выше в разы! Такое рациональное использование вычислительных ресурсов иногда дает заметное ускорение в тестере/оптимизаторе.
Также есть возможность задавать точность при сравнении double-значений. Например
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // сравнение с точностью до второго знака после запятой OrderSend...;
Аналогично происходит работа со всем операторами сравнения (==, !=, >=, <=, >, <).
В библиотеке имеется более быстрый вариант реализации NormalizeDouble. Для ускорения выполнения стандартной функции достаточно в начале прописать
// Почти в четыре раза быстрее соответствующей стандартной функции (build 1395) #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
В качестве примера приложен скрипт, который показывает результаты сравнения и вариантов нормализации для различных значений цены
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