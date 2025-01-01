- Expresiones
- Operaciones aritméticas
- Operaciones de asignación
- Operaciones de relación
- Operaciones lógicas
- Operaciones a nivel de bits
- Otras operaciones
- Prioridades y orden de las operaciones
Operaciones de relación
El valor lógico FALSO se representa por el valor entero cero, y el valor VERDADERO se representa por cualquier valor distinto a cero.
FALSO (0) y VERDADERO (1) son valores de las expresiones que contienen las operaciones de relación o las operaciones lógicas.
|
Verdadero, si a es igual a b a == b;
No se puede comparar la equivalencia de dos números reales. En mayoría de los casos resulta que dos números aparentemente iguales pueden ser desiguales por la diferencia del valor en el décimoquinto dígito después de la coma. Para una comparación correcta de dos números reales es necesario comparar la diferencia normalizada de estos números con el valor cero.
Ejemplo:
|
bool CompareDoubles(double number1,double number2)
Véase también