Price_Compare - biblioteca para MetaTrader 5
- 980
-
Esta pequena biblioteca multiplataforma permite comparar os valores "duplos" de "preço" conveniente e rapidamente.
Por exemplo, antes de colocar um SellLimit, às vezes é útil verificar se o preço de abertura está abaixo do preço atual Bid.
// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // este método foi o mais utilizado if (CP(OpenPrice) >= Bid) // agora pode ser feito assim OrderSend...;
Não só isso é muito mais claro e mais conciso do que a verificação de tipo padrão, mas também a velocidade de execução é várias vezes maior! Esta utilização eficiente dos recursos de computação, por vezes, dá uma aceleração acentuada no testador/otimizador.
Também é possível definir a precisão para comparar os valores 'duplos'. Por exemplo
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // comparação com a precisão até a segunda casa decimal OrderSend...;
Da mesma forma acontece com todos os operadores de comparação (==, !=, >=, <=, >, <).
A biblioteca tem uma implementação mais rápida do NormalizeDouble. Para acelerar a execução da função padrão, basta no início registrar
// quase quatro vezes mais rápido do que a função padrão correspondente (build 1395) #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
Como exemplo, o script anexado mostra os resultados do método de comparação e normalização para diferentes valores de preço.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16169
