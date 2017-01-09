CodeBaseSeções
Price_Compare - biblioteca para MetaTrader 5

Esta pequena biblioteca multiplataforma permite comparar os valores "duplos" de "preço" conveniente e rapidamente.

Por exemplo, antes de colocar um SellLimit, às vezes é útil verificar se o preço de abertura está abaixo do preço atual Bid.

// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // este método foi o mais utilizado
if (CP(OpenPrice) >= Bid) // agora pode ser feito assim
  OrderSend...;

Não só isso é muito mais claro e mais conciso do que a verificação de tipo padrão, mas também a velocidade de execução é várias vezes maior! Esta utilização eficiente dos recursos de computação, por vezes, dá uma aceleração acentuada no testador/otimizador.

Também é possível definir a precisão para comparar os valores 'duplos'. Por exemplo

if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // comparação com a precisão até a segunda casa decimal
  OrderSend...;

Da mesma forma acontece com todos os operadores de comparação (==, !=, >=, <=, >, <).

A biblioteca tem uma implementação mais rápida do NormalizeDouble. Para acelerar a execução da função padrão, basta no início registrar

// quase quatro vezes mais rápido do que a função padrão correspondente (build 1395)
#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

Como exemplo, o script anexado mostra os resultados do método de comparação e normalização para diferentes valores de preço.

