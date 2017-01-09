Esta pequena biblioteca multiplataforma permite comparar os valores "duplos" de "preço" conveniente e rapidamente.

Por exemplo, antes de colocar um SellLimit, às vezes é útil verificar se o preço de abertura está abaixo do preço atual Bid.

if (CP(OpenPrice) >= Bid ) OrderSend ...;

Não só isso é muito mais claro e mais conciso do que a verificação de tipo padrão, mas também a velocidade de execução é várias vezes maior! Esta utilização eficiente dos recursos de computação, por vezes, dá uma aceleração acentuada no testador/otimizador.

Também é possível definir a precisão para comparar os valores 'duplos'. Por exemplo

if ((CP(Lots, 0.01 ) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01 ) <= MaxLot))) OrderSend ...;

Da mesma forma acontece com todos os operadores de comparação (==, !=, >=, <=, >, <).

A biblioteca tem uma implementação mais rápida do NormalizeDouble. Para acelerar a execução da função padrão, basta no início registrar

#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

Como exemplo, o script anexado mostra os resultados do método de comparação e normalização para diferentes valores de preço.