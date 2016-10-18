CodeBaseSecciones
XFatlXSatlMACD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Histograma MACD construido con los filtros digitales FATL y SATL, indica las tendencias con colores.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

