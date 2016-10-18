Tres canales con uso del indicador ATR construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio posibilidad de redondear los niveles del indicador en la cantidad indicada de grados.

Cuadrícula de niveles de precio redondeados.

Indicador con filtros digitales suavizados FATL y SATL y una nube de tendencia de señal entre ellos.

Una comparación delicada y vivaz de los valores double del "precio".