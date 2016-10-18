Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XFatlXSatlMACD - indicador para MetaTrader 5
Histograma MACD construido con los filtros digitales FATL y SATL, indica las tendencias con colores.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XFatlXSatlMACD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16162
