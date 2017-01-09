Diese kleine Cross-Plattform-Bibliothek erlaubt es, "doppelte" Werte des "Preises" bequem und schnell zu vergleichen .

Vor dem Platzieren eines Sell-Limits ist es zum Beispiel manchmal sinnvoll zu prüfen, ob der Eröffnungspreis unter dem aktuellen Bid-Preis ist.

if (CP(OpenPrice) >= Bid ) OrderSend ...;

Dies ist nicht nur viel klarer und prägnanter als die Standard-Prüfung, sondern auch die Ausführungsgeschwindigkeit ist um ein vielfaches höher! Diese effiziente Nutzung der Rechenressourcen bietet manchmal einen spürbaren Boost im Tester/Optimizer.

Es ist auch möglich, die Genauigkeit für den Vergleich der 'double'-Werte zu setzen. Zum Beispiel

if ((CP(Lots, 0.01 ) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01 ) <= MaxLot))) OrderSend ...;

Alle Vergleichsoperatoren (==, !=, >=, <=, >, <) werden in ähnlicher Weise behandelt.

Die Bibliothek enthält eine schnellere Methode der NormalizeDouble Umsetzung. Um die Ausführungsgeschwindigkeit der Standardfunktion zu verbessern, ist es ausreichend folgenden am Anfang einzufügen

#define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble

Als Beispiel zeigt das angehängte Skript die Ergebnisse der Vergleichs- und Normalisierungsmethode für verschiedene Preiswerte.