Price_Compare - Bibliothek für den MetaTrader 5
Diese kleine Cross-Plattform-Bibliothek erlaubt es, "doppelte" Werte des "Preises" bequem und schnell zu vergleichen .
Vor dem Platzieren eines Sell-Limits ist es zum Beispiel manchmal sinnvoll zu prüfen, ob der Eröffnungspreis unter dem aktuellen Bid-Preis ist.
// if (NormalizeDouble(OpenPrice, Digits()) >= NormalizeDouble(Bid, Digits())) // diese Methode war die bisher am häufigsten benützte if (CP(OpenPrice) >= Bid) // nun kann man das so machen OrderSend...;
Dies ist nicht nur viel klarer und prägnanter als die Standard-Prüfung, sondern auch die Ausführungsgeschwindigkeit ist um ein vielfaches höher! Diese effiziente Nutzung der Rechenressourcen bietet manchmal einen spürbaren Boost im Tester/Optimizer.
Es ist auch möglich, die Genauigkeit für den Vergleich der 'double'-Werte zu setzen. Zum Beispiel
if ((CP(Lots, 0.01) >= MinLot) && ((CP(Lots, 0.01) <= MaxLot))) // vergleiche mit der Genauigkeit bis zur zweiten Dezimalstelle OrderSend...;
Alle Vergleichsoperatoren (==, !=, >=, <=, >, <) werden in ähnlicher Weise behandelt.
Die Bibliothek enthält eine schnellere Methode der NormalizeDouble Umsetzung. Um die Ausführungsgeschwindigkeit der Standardfunktion zu verbessern, ist es ausreichend folgenden am Anfang einzufügen
// Fast vier Mal schneller als die entsprechenden Standardfunktion (Build 1395) #define NormalizeDouble PRICE_COMPARE::MyNormalizeDouble
Als Beispiel zeigt das angehängte Skript die Ergebnisse der Vergleichs- und Normalisierungsmethode für verschiedene Preiswerte.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16169
