i-SpectrAnalysis_OsMA - indicador para MetaTrader 5
- 1700
Autor real:
klot
El indicador es un ejemplo de la suavización de la serie temporal del indicador OsMA mediante el filtrado de un armónico de gran orden.
Este enfoque se puede aplicar para la suavización de las lecturas de cualquier indicador. La principal ventaja del método es que prácticamente carece de retardo.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint FastEMA=12; input uint SlowEMA=26; input uint MacdEMA=9; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; input uint N = 7; // number Length input uint SS = 20; // smoothing factor input int Shift=0; // The shift indicator in the horizontal bars
donde:
- N — establece la longitud de la serie (potencia de dos);
- SS — coeficiente de suavización en el espectro obtenido, pone a cero las frecuencias del valor establecido más arriba. SS no puede ser mayor que 2^N. Con SS = 2^N se repite al completo la serie OsMA.
Para trabajar con el indicador, se necesita la biblioteca https://www.mql5.com/en/code/7000.
Fig. 1. Indicador i-SpectrAnalysis_OsMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16076
