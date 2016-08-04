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Индикаторы

i-SpectrAnalysis_OsMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3870
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

klot

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора OsMA путем фильтрации гармоник большего порядка.

Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода — практическое отсутствие задержки.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+ 
//| Входные параметры индикатора                 | 
//+----------------------------------------------+ 
input uint FastEMA=12;
input uint SlowEMA=26;                         
input uint MacdEMA=9;                                                
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
input uint N = 7;                                 // number Length 
input uint SS = 20;                               // smoothing factor 
input int Shift=0;                                // The shift indicator in the horizontal bars

где:

  • N — задаёт длину ряда (степень двойки);
  • SS — Коэффициент сглаживания в получившимся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше, чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд OsMA.

Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.

Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_OsMA

Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_OsMA

i-SpectrAnalysis_RVI i-SpectrAnalysis_RVI

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора RVI путем фильтрации гармоник большего порядка.

i-SpectrAnalysis_ADX i-SpectrAnalysis_ADX

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора ADX путем фильтрации гармоник большего порядка.

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