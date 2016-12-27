代码库部分
指标

i-SpectrAnalysis_OsMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
已发布:
dt_fft.mqh (28.84 KB) 预览
i-spectranalysis_osma.mq5 (13.81 KB) 预览
真实作者:

klot

本指标是使用高阶滤波平滑 OsMA 指标值的一个实例。

这种方法可以用于平滑任何指标值，这种方法的好处是基本没有延迟。

指标的输入参数:

//+----------------------------------------------+ 
//| 指标的输入参数                | 
//+----------------------------------------------+ 
input uint FastEMA=12;
input uint SlowEMA=26;                         
input uint MacdEMA=9;                                                
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
input uint N = 7;                                 // 数字长度 
input uint SS = 20;                               // 平滑系数 
input int Shift=0;                                // 指标在水平方向上的偏移柱数

其中:

  • N — 序列的长度 (2的乘方);
  • SS — 平滑系数，零频率以上得到的谱值。SS 不能大于 2^N. 如果 SS = 2^N, OsMA 序列就完全重复了。

本指标的运行需要开发库: https://www.mql5.com/zh/code/7000.

图1. i-SpectrAnalysis_OsMA 指标

图1. i-SpectrAnalysis_OsMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16076

