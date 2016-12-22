Wirklicher Autor:

klot

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des OsMA-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

Dieser Ansatz kann für die Glättung von Werten jeden Indikators angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.

Eingabeparameter:

input uint FastEMA= 12 ; input uint SlowEMA= 26 ; input uint MacdEMA= 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice= PRICE_CLOSE ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ;

wobei:

N — Länge der Reihe (Potenz von zwei);

SS — Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. Wenn SS = 2^N, OsMA Reihe wiederholt sich vollständig.

Für den Indikator wird https://www.mql5.com/en/code/7000 Bibliothek benötigt.

Abb.1. Der i-SpectrAnalysis_OsMA Indikator