Indikatoren

i-SpectrAnalysis_OsMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1315
Rating:
(27)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (28.84 KB) ansehen
i-spectranalysis_osma.mq5 (13.81 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

klot

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des OsMA-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

Dieser Ansatz kann für die Glättung von Werten jeden Indikators angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.

Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+ 
//| Eingabeparameter des Indikators              | 
//+----------------------------------------------+ 
input uint FastEMA=12;
input uint SlowEMA=26;                         
input uint MacdEMA=9;                                                
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
input uint N = 7;                                 // number Length 
input uint SS = 20;                               // Glättungskoeffizient 
input int Shift=0;                                // The shift Indikator in the horizontal bars

wobei:

  • N — Länge der Reihe (Potenz von zwei);
  • SS — Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. Wenn SS = 2^N, OsMA Reihe wiederholt sich vollständig.

Für den Indikator wird https://www.mql5.com/en/code/7000 Bibliothek benötigt.

Abb.1. Der i-SpectrAnalysis_OsMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16076

i-SpectrAnalysis_RVI i-SpectrAnalysis_RVI

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des RVI-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

i-SpectrAnalysis_ADX i-SpectrAnalysis_ADX

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des ADX-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

RAVI_HTF RAVI_HTF

Der RAVI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_CandlesticksBW Exp_CandlesticksBW

Der Exp_CandlesticksBW Expert Advisor basierend auf Signalen des CandlesticksBW Indikators.