Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i-SpectrAnalysis_OsMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3330
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
klot
O indicador é um exemplo do ajuste (suavização) de uma série de tempo do indicador OsMA filtrando o indicador Harmonic de ordem superior.
Esta abordagem pode ser aplicada para suavizar as leituras de quaisquer indicadores. A principal vantagem do método é a ausência de latência.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint FastEMA=12; input uint SlowEMA=26; input uint MacdEMA=9; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; input uint N = 7; // number Length input uint SS = 20; // smoothing factor input int Shift=0; // The shift indicator in the horizontal bars
Onde:
- N — задаёт длину ряда (define o comprimento da série (potência de dois));
- SS — Coeficiente de suavização no esprectro resultante que redefine as freqüências acima do valor estabelecido . SS não pode ser superior a 2^N. Com SS = 2^N repete-se completamente a série OsMA.
Para trabalhar com o indicador, precisa-se da biblioteca https://www.mql5.com/pt/code/7000.
Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis_OsMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16076
O indicador é um exemplo do ajuste (suavização) de uma série de tempo do indicador RVI filtrando o indicador Harmonic de ordem superior.i-SpectrAnalysis_ADX
O indicador é um exemplo do ajuste (suavização) de uma série de tempo do indicador ADX filtrando o indicador Harmonic de ordem superior.
Indicador RAVI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Exp_CandlesticksBW
O experto Exp_CandlesticksBW baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador CandlesticksBW.