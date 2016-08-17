CodeBaseSeções
Indicadores

i-SpectrAnalysis_OsMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

klot

O indicador é um exemplo do ajuste (suavização) de uma série de tempo do indicador OsMA filtrando o indicador Harmonic de ordem superior.

Esta abordagem pode ser aplicada para suavizar as leituras de quaisquer indicadores. A principal vantagem do método é a ausência de latência.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+ 
//| Parâmetros de entrada do indicador                 | 
//+----------------------------------------------+ 
input uint FastEMA=12;
input uint SlowEMA=26;                         
input uint MacdEMA=9;                                                
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
input uint N = 7;                                 // number Length 
input uint SS = 20;                               // smoothing factor 
input int Shift=0;                                // The shift indicator in the horizontal bars

Onde:

  • N — задаёт длину ряда (define o comprimento da série (potência de dois));
  • SS — Coeficiente de suavização no esprectro resultante que redefine as freqüências acima do valor estabelecido . SS não pode ser superior a 2^N. Com SS = 2^N repete-se completamente a série OsMA.

Para trabalhar com o indicador, precisa-se da biblioteca https://www.mql5.com/pt/code/7000.

Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis_OsMA

