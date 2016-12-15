コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-SpectrAnalysis_OsMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1416
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
dt_fft.mqh (28.84 KB) ビュー
i-spectranalysis_osma.mq5 (13.81 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： klot

 

この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってOsMA指標の時系列を平滑化する例です。

このアプローチは、あらゆる指標の値の平滑化に適用することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。

 

//+----------------------------------------------+ 
//| 指標の入力パラメータ        | 
//+----------------------------------------------+ 
input uint FastEMA=12;
input uint SlowEMA=26;                         
input uint MacdEMA=9;                                                
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE;
input uint N = 7;                                 // 数の長さ
input uint SS = 20;                               // 平滑化係数
input int Shift=0;                                // 水平方向のバーの指標の横シフト

ここで

  • N — シリーズの長さ（2の累乗）
  • SS — 平滑係数。得られたスペクトルの指定された値よりも高い周波数をゼロにします。SSは2^Nを超えてはなりません。SS = 2^Nの場合、OsMAシリーズは完全に繰り返されます。

この指標の実行にはhttps://www.mql5.com/en/code/7000ライブラリが必要です。

 

図1　i-SpectrAnalysis_OsMA指標

図1　i-SpectrAnalysis_OsMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16076

i-SpectrAnalysis_RVI i-SpectrAnalysis_RVI

この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってRVI指標の時系列を平滑化する例です。

i-SpectrAnalysis_ADX i-SpectrAnalysis_ADX

この指標は、高次の高調波のフィルタリングによってADX指標の時系列を平滑化する例です。

RAVI_HTF RAVI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRAVI指標

Exp_CandlesticksBW Exp_CandlesticksBW

CandlesticksBW指標のシグナルに基づくExp_CandlesticksBWエキスパートアドバイザー