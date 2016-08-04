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i-SpectrAnalysis_ADX - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
klot
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора ADX путем фильтрации гармоник большего порядка.
Данный подход можно применить для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода — практическое отсутствие задержки.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint ADXPeriod=14; // averaging period input uint N = 7; // number Length input uint SS = 20; // smoothing factor input int Shift=0; // The shift indicator in the horizontal bars input uint ExtraHighLevel=60; // уровень максимального тренда input uint HighLevel=40; // уровень сильного тренда input uint LowLevel=20; // уровень слабого тренда input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;// стиль линий уровней input color LevelColor=clrBlue; // цвет уровней input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // толщина уровней
где:
- N — задаёт длину ряда (степень двойки);
- SS — Коэффициент сглаживания в получившимся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше, чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд ADX.
Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.
Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_ADX
Семафорный сигнальный индикатор с использованием относительной сглаженной скорости изменения цены.CandlesticksBW
Индикатор раскрашивает японские свечи по Б.Вильямсу.
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора RVI путем фильтрации гармоник большего порядка.i-SpectrAnalysis_OsMA
Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора OsMA путем фильтрации гармоник большего порядка.