本指标是一个通过高阶滤波平滑ADX指标的时间序列的一个实例。
这种方法可以用于平滑任何指标值，这种方法的好处是基本没有延迟。
指标的输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input uint ADXPeriod=14; // 平滑周期数 input uint N = 7; // 数字长度 input uint SS = 20; // 平滑系数 input int Shift=0; // 指标在水平方向上的偏移柱数 input uint ExtraHighLevel=60; // 最大趋势水平 input uint HighLevel=40; // 强趋势水平 input uint LowLevel=20; // 弱趋势水平 input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;// 水平线型 input color LevelColor=clrBlue; // 水平的颜色 input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // 水平的宽度
其中:
- N — 序列的长度 (2的乘方);
- SS — 平滑系数，零频率以上得到的谱值。SS 不能大于 2^N. 如果 SS = 2^N, ADX 就完全重复了。
本指标的运行需要开发库: https://www.mql5.com/zh/code/7000.
图1. i-SpectrAnalysis_ADX 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16074
