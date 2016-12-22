und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-SpectrAnalysis_ADX - Indikator für den MetaTrader 5
1270
Wirklicher Autor:
klot
Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des ADX-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.
Dieser Ansatz kann für die Glättung von Werten jeden Indikators angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.
Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Eingabeparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input uint ADXPeriod=14; // averaging period input uint N = 7; // number Length input uint SS = 20; // Glättungskoeffizient input int Shift=0; // The shift Indikator in the horizontal bars input uint ExtraHighLevel=60; // Level des maximalen Trends input uint HighLevel=40; // Level eines starken Trends input uint LowLevel=20; // Level eines schwachen Trends input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;// Stil der Linien input color LevelColor=clrBlue; // Farbe der Levels input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // Breite der Levels
wobei:
- N — Länge der Reihe (Potenz von zwei);
- SS — Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. If SS = 2^N, the ADX series is fully repeated.
Für den Indikator wird https://www.mql5.com/en/code/7000 Bibliothek benötigt.
Abb.1. Der i-SpectrAnalysis_ADX Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16074
