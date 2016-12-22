Wirklicher Autor:

klot

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des ADX-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

Dieser Ansatz kann für die Glättung von Werten jeden Indikators angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.

Eingabeparameter:

input uint ADXPeriod= 14 ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ; input uint ExtraHighLevel= 60 ; input uint HighLevel= 40 ; input uint LowLevel= 20 ; input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle= STYLE_DASHDOTDOT ; input color LevelColor= clrBlue ; input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;

wobei:

N — Länge der Reihe (Potenz von zwei);

SS — Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. If SS = 2^N, the ADX series is fully repeated.

Für den Indikator wird https://www.mql5.com/en/code/7000 Bibliothek benötigt.

Abb.1. Der i-SpectrAnalysis_ADX Indikator