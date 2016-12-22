CodeBaseKategorien
i-SpectrAnalysis_ADX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
dt_FFT.mqh (28.84 KB) ansehen
i-SpectrAnalysis_ADX.mq5 (22.11 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

klot

Der Indikator zeigt exemplarisch die Glättung von Preiszeitreihen des ADX-Indikators durch Filterung von Harmonischen einer größeren Ordnung.

Dieser Ansatz kann für die Glättung von Werten jeden Indikators angewendet werden. Der Hauptvorteil dieser Methode ist, dass es keine Verzögerung gibt.

Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+ 
//| Eingabeparameter des Indikators              | 
//+----------------------------------------------+ 
input uint ADXPeriod=14;                          // averaging period  
input uint N = 7;                                 // number Length 
input uint SS = 20;                               // Glättungskoeffizient 
input int Shift=0;                                // The shift Indikator in the horizontal bars
input uint ExtraHighLevel=60;                     // Level des maximalen Trends
input uint HighLevel=40;                          // Level eines starken Trends
input uint LowLevel=20;                           // Level eines schwachen Trends
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;// Stil der Linien 
input color LevelColor=clrBlue;                   // Farbe der Levels
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                  // Breite der Levels

wobei:

  • N — Länge der Reihe (Potenz von zwei);
  • SS — Glättungskoeffizient im resultierenden Spektrum entfernt Frequenz-Verhältnisse die den festgelegten Wert übersteigen. SS kann 2^N nicht übersteigen. If SS = 2^N, the ADX series is fully repeated.

Für den Indikator wird https://www.mql5.com/en/code/7000 Bibliothek benötigt.

Abb.1. Der i-SpectrAnalysis_ADX Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16074

