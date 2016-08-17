Autor real:

klot

O indicador é um exemplo do ajuste (suavização) de uma série de tempo do indicador ADX filtrando o indicador Harmonic de ordem superior.

Esta abordagem pode ser aplicada para suavizar as leituras de quaisquer indicadores. A principal vantagem do método é a ausência de latência.

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint ADXPeriod= 14 ; input uint N = 7 ; input uint SS = 20 ; input int Shift= 0 ; input uint ExtraHighLevel= 60 ; input uint HighLevel= 40 ; input uint LowLevel= 20 ; input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle= STYLE_DASHDOTDOT ; input color LevelColor= clrBlue ; input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;

Onde:

N — задаёт длину ряда (define o comprimento da série (potência de dois));

SS — Coeficiente de suavização no esprectro resultante que redefine as freqüências acima do valor estabelecido . SS não pode ser superior a 2^N. Com SS = 2^N repete-se completamente a série ADX.

Para trabalhar com o indicador, precisa-se da biblioteca https://www.mql5.com/pt/code/7000.

Fig.1. Indicador i-SpectrAnalysis_ADX