



RickD

StochCandles指標ストキャスティクスに基づいてローソク足の色を塗ります。

石灰色 — ストキャスティクスが買われ過ぎ領域にある

ティール — ストキャスティクスがシグナルラインの上にあり、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある

紫 — ストキャスティクスがシグナルラインの下にあり、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある

マゼンタ — ストキャスティクスが売られ過ぎ領域にある

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年11月9日にコードベースに公開されました。





図1 StodivCandle指標