StodivCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 846
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： RickD
StochCandles指標ストキャスティクスに基づいてローソク足の色を塗ります。
- 石灰色 — ストキャスティクスが買われ過ぎ領域にある
- ティール — ストキャスティクスがシグナルラインの上にあり、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
- 紫 — ストキャスティクスがシグナルラインの下にあり、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
- マゼンタ — ストキャスティクスが売られ過ぎ領域にある
この指標はもともとMQL4で書かれ2008年11月9日にコードベースに公開されました。
図1 StodivCandle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16035
