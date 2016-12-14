コードベースセクション
インディケータ

StodivCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
実際の著者： RickD


StochCandles指標ストキャスティクスに基づいてローソク足の色を塗ります。

  • 石灰色 — ストキャスティクスが買われ過ぎ領域にある
  • ティール — ストキャスティクスがシグナルラインの上にあり、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
  • 紫 — ストキャスティクスがシグナルラインの下にあり、買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
  • マゼンタ — ストキャスティクスが売られ過ぎ領域にある

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年11月9日にコードベースに公開されました。


図1　StodivCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16035

