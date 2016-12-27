代码库部分
StodivCandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

RickD

StochCandles 指标。基于随机震荡指标绘制烛形的颜色:

  • 黄绿色 — 随机震荡指标在超买区域；
  • 青色 — 随机震荡指标在信号线上方，并且在超买和超卖区域之外；
  • 紫色 — 随机震荡指标在信号线下方，并且在超买和超卖区域之外；
  • 洋红色 — 随机震荡指标在超卖区域中。

本指标最初是使用MQL4语言编写的，并且于2008年11月9日首先发布于代码库中。

图1. StodivCandle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16035

