请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
RickD
StochCandles 指标。基于随机震荡指标绘制烛形的颜色:
- 黄绿色 — 随机震荡指标在超买区域；
- 青色 — 随机震荡指标在信号线上方，并且在超买和超卖区域之外；
- 紫色 — 随机震荡指标在信号线下方，并且在超买和超卖区域之外；
- 洋红色 — 随机震荡指标在超卖区域中。
本指标最初是使用MQL4语言编写的，并且于2008年11月9日首先发布于代码库中。
图1. StodivCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16035
Normalized_Volume_Oscillator
本指标是根据使用规范化的交易量这一思路来开发的。Exp_i-CAiChannel_System_Digit
基于 i-CAiChannel_System_Digit 指标信号的突破交易系统。
RSIdivCandle
RSIdivCandle 指标。根据 RSI 振荡指标绘制烛形的颜色。Exp_PFE
基于 PFE 振荡指标信号的 Exp_PFE 交易系统。