Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StodivCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1432
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
RickD
Indicador StochCandles. Colore velas com base no Estocástico:
- Cor verde-clara — Estocástico na zona de sobrecompra;
- Verde — Estocástico acima da Linha de sinal e fora das zonas sobrevenda/sobrecompra;
- Lilás — Estocástico abaixo da Linha de sinal e fora das zonas sobrevenda/sobrecompra;
- Rosa — Estocástico em zona de sobrevenda.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 09.11.2008.
Fig.1. Indicador StodivCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16035
Normalized_Volume_Oscillator
Esse indicador foi criado com base na ideia do indicador de volumes normalizados (Normalized Volume).Exp_i-CAiChannel_System_Digit
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador i-CAiChannel_System_Digit.
RSIdivCandle
Indicador RSIdivCandle. Colore velas com base no oscilador RSI.Exp_PFE
Sistema de negociação Exp_PFE baseado nos sinais do oscilador PFE.