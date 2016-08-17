CodeBaseSeções
StodivCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

RickD

Indicador StochCandles. Colore velas com base no Estocástico:

  • Cor verde-clara — Estocástico na zona de sobrecompra;
  • Verde — Estocástico acima da Linha de sinal e fora das zonas sobrevenda/sobrecompra;
  • Lilás — Estocástico abaixo da Linha de sinal e fora das zonas sobrevenda/sobrecompra;
  • Rosa — Estocástico em zona de sobrevenda.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 09.11.2008.

Fig.1. Indicador StodivCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16035

