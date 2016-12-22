CodeBaseKategorien
StodivCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

RickD

Der StochCandles Indikator. Die Farben der Kerzen basieren auf Stochastic:

  • Lime (grün) — Stochastic liegt im überkauften Bereich;
  • Türkis — Stochastic liegt oberhalb der Signallinie und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
  • Lila — Stochastic liegt unterhalb der Signallinie und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
  • Magenta — Stochastic liegt im überverkauften Bereich.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 09.11.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der StodivCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16035

