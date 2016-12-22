Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
StodivCandle - Indikator für den MetaTrader 5
- 779
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
RickD
Der StochCandles Indikator. Die Farben der Kerzen basieren auf Stochastic:
- Lime (grün) — Stochastic liegt im überkauften Bereich;
- Türkis — Stochastic liegt oberhalb der Signallinie und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
- Lila — Stochastic liegt unterhalb der Signallinie und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
- Magenta — Stochastic liegt im überverkauften Bereich.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 09.11.2008 in der Code Base veröffentlicht.
Abb.1. Der StodivCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16035
