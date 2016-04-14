CodeBaseSecciones
Indicadores

StochCandles - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1049
Ranking:
(6)
Publicado:
StochCandles.mq4 (5.31 KB) ver
Autor: Christof Risch (iya)

Indicador StochCandles. Colorea las velas basándose en Stochastic. Ver foro.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7979

