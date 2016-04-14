Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
StochCandles - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1049
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Christof Risch (iya)
Indicador StochCandles. Colorea las velas basándose en Stochastic. Ver foro.
Indicador StochCandles. Colorea las velas basándose en Stochastic. Ver foro.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7979
RSIOMA_v2
Indicador RSIOMA_v2.Stoch Crossing
Indicador Stoch Crossing. Modificación de EMA-Crossover_Signal. Rebota con respecto a Stochastic'а.
Traders Dynamic Index
El indicador Traders Dynamic Index ayuda a los tráders a controlar el mercado.Synergy Signals [v2]
Indicador Synergy Signals [v2].