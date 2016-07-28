Реальный автор:

RickD

Индикатор StochCandles. Окрашивает свечи на основе Стохастика:

Салатовый цвет — Стохастик в зоне перекупленности;

Зелёный цвет — Стохастик выше Сигнальной линии и вне зон перекупленности и перепроданности;

Лиловый цвет — Стохастик ниже Сигнальной линии и вне зон перекупленности и перепроданности;

Розовый цвет — Стохастик в зоне перепроданности.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.11.2008.

Рис.1. Индикатор StodivCandle