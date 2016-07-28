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Индикаторы

StodivCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1947
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

RickD

Индикатор StochCandles. Окрашивает свечи на основе Стохастика:

  • Салатовый цвет — Стохастик в зоне перекупленности;
  • Зелёный цвет — Стохастик выше Сигнальной линии и вне зон перекупленности и перепроданности;
  • Лиловый цвет — Стохастик ниже Сигнальной линии и вне зон перекупленности и перепроданности;
  • Розовый цвет — Стохастик в зоне перепроданности.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.11.2008.

Рис.1. Индикатор StodivCandle

Рис.1. Индикатор StodivCandle

Normalized_Volume_Oscillator Normalized_Volume_Oscillator

Данный индикатор является развитием идеи использования нормализованных объемов (Normalized Volume).

Exp_i-CAiChannel_System_Digit Exp_i-CAiChannel_System_Digit

Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAiChannel_System_Digit.

RSIdivCandle RSIdivCandle

Индикатор RSIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора RSI.

Exp_PFE Exp_PFE

Торговая система Exp_PFE, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.