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StodivCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
RickD
Индикатор StochCandles. Окрашивает свечи на основе Стохастика:
- Салатовый цвет — Стохастик в зоне перекупленности;
- Зелёный цвет — Стохастик выше Сигнальной линии и вне зон перекупленности и перепроданности;
- Лиловый цвет — Стохастик ниже Сигнальной линии и вне зон перекупленности и перепроданности;
- Розовый цвет — Стохастик в зоне перепроданности.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.11.2008.
Рис.1. Индикатор StodivCandle
Normalized_Volume_Oscillator
Данный индикатор является развитием идеи использования нормализованных объемов (Normalized Volume).Exp_i-CAiChannel_System_Digit
Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAiChannel_System_Digit.
RSIdivCandle
Индикатор RSIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора RSI.Exp_PFE
Торговая система Exp_PFE, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.