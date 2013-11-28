代码库部分
QQECloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
qqe.mq5 (15.79 KB) 预览
qqecloud.mq5 (14.39 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
真实作者:

EarnForex

本 QQECloud 定量定性是指标，基于更计算复杂的 RSI 平滑指标。

该指标有两种变体 - 两线图 (QQE) 和彩色云状图(QQECloud).

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 QQE 和 QQECloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1599

