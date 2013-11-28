请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
本 QQECloud 定量定性是指标，基于更计算复杂的 RSI 平滑指标。
该指标有两种变体 - 两线图 (QQE) 和彩色云状图(QQECloud).
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 QQE 和 QQECloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1599
