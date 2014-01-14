Autor real:

Andriy Moraru

Descripcion:

El indicador TradeBreakOut revela la distancia entre el precio real (precios de cierre o máximo/mínimo) y el avance de los niveles de soporte o resistencia recientemente establecidos que se definieron mediante mínimos y máximos locales.

Cuando la línea verde alcanza el punto cero, moviendo hacia arriba, habla de la brecha alcista del máximo local. Cuando la línea roja alcanza el punto cero moviéndose hacia abajo, señala sobre el avance del bajista de los mínimos locales. Cuanto más es la distancia desde el nivel cero, menos es la posibilidad de del avance.

Fig.1 Indicador TradeBreakOut