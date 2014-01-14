CodeBaseSecciones
TradeBreakOut - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1704
(24)
Autor real:

Andriy Moraru

Descripcion:

El indicador TradeBreakOut revela la distancia entre el precio real (precios de cierre o máximo/mínimo) y el avance de los niveles de soporte o resistencia recientemente establecidos que se definieron mediante mínimos y máximos locales.

Cuando la línea verde alcanza el punto cero, moviendo hacia arriba, habla de la brecha alcista del máximo local. Cuando la línea roja alcanza el punto cero moviéndose hacia abajo, señala sobre el avance del bajista de los mínimos locales. Cuanto más es la distancia desde el nivel cero, menos es la posibilidad de del avance. 

Fig.1 Indicador TradeBreakOut

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1600

Canal Donchian Canal Donchian

El canal Donchian es un indicador técnico desarrollado por Richard Davoud Donchian.

Easy Trend Visualizer Easy Trend Visualizer

Visualizador sencillo de tendencias

QQECloud QQECloud

El QQECloud es un indicador de evaluación cuantitativa y cualitativa basado en cálculos más complejos de los indicadores RSI suavizados.

Experto Señal de Rango Más Estrecho Experto Señal de Rango Más Estrecho

Asesor Experto que funciona sobre el avance del rango definido por las señales del indicador Señal de Rango Más Estrecho (Narrowest Range Signal). Manejo de las órdenes stop.