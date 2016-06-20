CodeBaseKategorien
QQECloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor:

EarnForex

QQECloud ist ein Indikator für quantitative und qualitative Evaluierung basierend auf den ziemlich komplexen Berechnungen der geglätteten RSI-Indikatoren.

Der Indikator wird in zwei Varianten ausgeführt - mit zwei Linien (QQE) und in Form einer farbigen Wolke (QQECloud).

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 die QQE und QQECloud Indikatoren

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1599

