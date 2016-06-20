und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
QQECloud ist ein Indikator für quantitative und qualitative Evaluierung basierend auf den ziemlich komplexen Berechnungen der geglätteten RSI-Indikatoren.
Der Indikator wird in zwei Varianten ausgeführt - mit zwei Linien (QQE) und in Form einer farbigen Wolke (QQECloud).
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der Die QQE und QQECloud Indikatoren
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1599
