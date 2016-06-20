Der echte Autor:

EarnForex

QQECloud ist ein Indikator für quantitative und qualitative Evaluierung basierend auf den ziemlich komplexen Berechnungen der geglätteten RSI-Indikatoren.

Der Indikator wird in zwei Varianten ausgeführt - mit zwei Linien (QQE) und in Form einer farbigen Wolke (QQECloud).

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der Die QQE und QQECloud Indikatoren