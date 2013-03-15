Реальный автор:

EarnForex

QQECloud - индикатор количественно-качественной оценки, основанный на довольно сложных вычислениях сглаженных индикаторов RSI.

Индикатор выполнен в двух вариантах - из двух линий (QQE) и в виде цветного облака (QQECloud).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикаторы QQE и QQECloud