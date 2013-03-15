CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

QQECloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5257
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

EarnForex

QQECloud - индикатор количественно-качественной оценки, основанный на довольно сложных вычислениях сглаженных индикаторов RSI.

Индикатор выполнен в двух вариантах - из двух линий (QQE) и в виде цветного облака (QQECloud).

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикаторы QQE и QQECloud

Рис.1 Индикаторы QQE и QQECloud

Narrowest Range Signal Expert Narrowest Range Signal Expert

Эксперт на пробой диапазона, определяемого сигналами индикатора Narrowest Range Signal. Работает стоп-ордерами.

Exp_TrendContinuation Exp_TrendContinuation

Эксперт с использованием трендового индикатора TrendContinuation.

TradeBreakOut TradeBreakOut

Индикатор пробоя локальных экстремумов

Donchian Channel Donchian Channel

Donchian channel — технический индикатор, разработанный Ричардом Дончяном.