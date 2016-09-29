実際の著者：

EarnForex

QQECloudはRSIで平滑化された指標のかなり複雑な計算に基づく定量的および定性的な評価の指標です。

この指標は、2つの線（QQE）と色のついた雲（QQEクラウド）の2つの形をとります。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 QQE及びQQECloud指標