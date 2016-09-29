コードベースセクション
インディケータ

QQECloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
qqe.mq5 (9.92 KB) ビュー
qqecloud.mq5 (8.92 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

EarnForex

QQECloudはRSIで平滑化された指標のかなり複雑な計算に基づく定量的および定性的な評価の指標です。

この指標は、2つの線（QQE）と色のついた雲（QQEクラウド）の2つの形をとります。

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　QQE及びQQECloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1599

