無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
QQECloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 899
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
QQECloudはRSIで平滑化された指標のかなり複雑な計算に基づく定量的および定性的な評価の指標です。
この指標は、2つの線（QQE）と色のついた雲（QQEクラウド）の2つの形をとります。
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使います（terminal_data_folder\MQL5\Includeへのコピーが必要）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 QQE及びQQECloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1599
Narrowest Range Signal Expert（狭いレンジでのシグナルエキスパート）
Narrowest Range Signal指標の信号で定義された範囲のブレイクスルーのエキスパートアドバイザー。ストップ注文の処理。Exp_TrendContinuation
TrendContinuationトレンド指標を使ったエキスパートアドバイザー。
TradeBreakOut
極値のブレイクスルー指標Donchian（ドンチャン）チャンネル
ドンチャンチャネルはリチャードDavoudドンチャンによって開発された技術的な指標です。