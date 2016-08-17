CodeBaseSecciones
i-CAi_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real:

Alexander Piechotta

Indicador i-CAi con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

Si la desviación estándar del indicador i-CAi se encuentra en el diapasón entre los valores de los parámetros dK1 y dk2, entonces aparecerá un pequeño punto de color en la media móvil, con el color correspondiente a la dirección de la tendencia actual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente 1 para el filtro cuadrático
input double dK2=2.5;  // Coeficiente 2 para el filtro cuadrático

Si el valor de la desviación estándar se muestra superior al valor del parámetro de entrada dk2, entonces el tamaño del punto de color se hace mayor. De esta forma, se obtiene la indicación de la fuerza de la tendencia con tres niveles de intensidad:

  1. Débil - no hay puntos de color;
  2. Medio - puntos de color pequeños;
  3. Fuerte - puntos de color grandes.

Fig. 1. Indicador i-CAi_StDev

Fig. 1. Indicador i-CAi_StDev

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15989

