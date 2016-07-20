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i-CAi_StDev - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alexander Piechotta
Индикатор i-CAi с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора i-CAi находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dk2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению действующего тренда.
input double dK1=1.5; // Коэффициент 1 для квадратичного фильтра input double dK2=2.5; // Коэффициент 2 для квадратичного фильтра
Если значение стандартного отклонения становится больше значения входного параметра dk2, то цветная точка становится больше размером. Таким образом, получается индикация силы тренда с тремя уровнями силы:
- слабый — нет цветных точек;
- средний — маленькие цветные точки;
- сильный — большие цветные точки.
Рис.1. Индикатор i-CAi_StDev
Вариация индикатора SMI по книге Блау "Моментум, направленность и расхождение".i-CAi_HTF
Индикатор i-CAi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор yEffekt с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.i-CAi_StDev_HTF
Индикатор i-CAi_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.