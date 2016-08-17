Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
yEffekt_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 772
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador yEffekt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador yEffekt.mq5.
Fig. 1. Indicador yEffekt_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15990
Indicador i-CAi con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.SMI_Correct
Variación del indicador SMI según el libro de Blau "Momentum, Direction and Divergence".
Continuamos experimentando con el indicador Simple ZigZag. Una pequeña modernización permite al indicador encontrar y marcar con rectángulos de colores las zonas de consolidación del precio.i-CAi_StDev_HTF
Indicador i-CAi_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.