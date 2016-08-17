CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

yEffekt_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
772
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
yEffekt.mq5 (6.04 KB) ver
yEffekt_HTF.mq5 (10.76 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador yEffekt con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador yEffekt.mq5.

Fig. 1. Indicador yEffekt_HTF

Fig. 1. Indicador yEffekt_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15990

i-CAi_StDev i-CAi_StDev

Indicador i-CAi con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

SMI_Correct SMI_Correct

Variación del indicador SMI según el libro de Blau "Momentum, Direction and Divergence".

Simple ZZ Consolidation Zones Simple ZZ Consolidation Zones

Continuamos experimentando con el indicador Simple ZigZag. Una pequeña modernización permite al indicador encontrar y marcar con rectángulos de colores las zonas de consolidación del precio.

i-CAi_StDev_HTF i-CAi_StDev_HTF

Indicador i-CAi_StDev con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.