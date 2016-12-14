



Alexander Piechotta

標準偏差アルゴリズムに基いた色付きのドットを用い追加的なトレンドの強さを表示するi-CAi 指標。

i-CAi 指標の標準偏差がdK1及びdK2入力パラメータの値の間の場合には、小さい色付きの点が移動平均線に現れます。その色は、現在のトレンドの方向に対応します。

input double dK1= 1.5 ;

標準偏差が dK2 入力パラメータの値よりも大きい場合には、色付きの点が大きくなります。したがって、トレンド強度指標には3レベルが存在します。

弱 - 点なし 中 — 小さな色付きの点 強 — 大きな色付きの点





図1 i-CAi_StDev指標