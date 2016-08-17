Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZZLevels - indicador para MetaTrader 5
El indicador Simple ZigZag es una buena base para automatizar el análisis técnico. Más abajo mostramos un sencillo ejemplo de reconocimiento de patrones. El indicador ZZLevels usa Simple ZigZag para encontrar los límites del flat, así como los niveles de apoyo y resistencia.
La automatización de muchas construcciones, incluyendo algunas tan simples como la construcción de canales, la determinación de la tendencia (higher highs / lower lows) o, por último, el uso de cuadrículas de Fibonacci, requiere destacar un "movimiento puro", es decir, el paso del precio de un mínimo local hasta un máximo local y de un máximo local hasta a un mínimo local.
Ya he propuesto antes un sencillo algoritmo de búsqueda de máximos y mínimos locales, implementado en el indicador Simple ZigZag. La principal diferencia del indicador Simple ZigZag con el análogo estándar es su algoritmo, bastante más sencillo y rápido, así como el ajuste de su único parámetro: la profundidad de la corrección típica.
El indicador ZZLevels desarrolla la idea de la automatización de construcciones analíticas en base a ZigZag. En particular, en el indicador presentado se ha implementado un sencillo algoritmo de búsqueda de los límites de los diapasones comerciales, así como de los niveles de apoyo y resistencia.
Para configurar el indicador, se usan los siguientes parámetros:
- Number of ZZ points analyzeed — número de valores distintos a cero del búfer de indicador Simple ZigZag analizados por el algoritmo (en esencia, se trata de la profundidad de búsqueda de los niveles en la historia del indicador). Use este parámetro para encontrar los niveles longevos.
- Number of times the price touches the level — número de contactos entre los niveles y el gráfico de precios. Como bien sabemos, cuanto mayor sea la frecuencia con la que el precio toca el nivel, mayor valor tiene este nivel para el análisis técnico.
- High/Low max. deviation around level — este parámetro es responsable de la precisión del nivel. Dado que el precio puede "perforar" el nivel varios puntos o virar justo antes del nivel, el usuario deberá indicar la precisión con la que el indicador gestione el contacto del nivel.
- Typical retracement size — tamaño típico de la corrección: el parámetro que queda al indicador en herencia del "progenitor" — Simple ZigZag.
En la forma existente, el indicador no se puede utilizar para el comercio automático, aunque, al mismo tiempo, ilustra magníficamente la idea de la automatización de construcciones gráficas del análisis técnico basadas en los algoritmos más sencillos, fundamentados en la búsqueda de máximos y mínimos locales. Además, ayuda a encontrar los límites de los diapasones y el nivel de apoyo /resistencia del comercio "manual".
