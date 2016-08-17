El indicador Simple ZigZag es una buena base para automatizar el análisis técnico. Más abajo mostramos un sencillo ejemplo de reconocimiento de patrones. El indicador ZZLevels usa Simple ZigZag para encontrar los límites del flat, así como los niveles de apoyo y resistencia.

La automatización de muchas construcciones, incluyendo algunas tan simples como la construcción de canales, la determinación de la tendencia (higher highs / lower lows) o, por último, el uso de cuadrículas de Fibonacci, requiere destacar un "movimiento puro", es decir, el paso del precio de un mínimo local hasta un máximo local y de un máximo local hasta a un mínimo local.