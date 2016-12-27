请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Alexander Piechotta
i-CAi 指标，带有额外的趋势强度指示，使用了基于标准偏差算法计算的彩色点。
如果 i-CAi 指标的标准偏差在参数值 dK1 和 dK2 之间，就会在移动平均上显示一个小的彩色点。它的颜色对应了当前趋势的方向。
input double dK1=1.5; // 平方律过滤系数1 input double dK2=2.5; // 平方律过滤系数2
如果标准偏差高于输入参数dK2的值，点就会变大，这样，我们就有了3种级别的趋势强弱指示。
- 弱 — 没有点；
- 中等 — 小的彩色点；
- 强 — 大的彩色点。
图1. i-CAi_StDev 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15989
