代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

i-CAi_StDev - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1252
等级:
(15)
已发布:
i-CAi_StDev.mq5 (15.08 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Alexander Piechotta

i-CAi 指标，带有额外的趋势强度指示，使用了基于标准偏差算法计算的彩色点。

如果 i-CAi 指标的标准偏差在参数值 dK1 和 dK2 之间，就会在移动平均上显示一个小的彩色点。它的颜色对应了当前趋势的方向。

input double dK1=1.5;  // 平方律过滤系数1
input double dK2=2.5;  // 平方律过滤系数2

如果标准偏差高于输入参数dK2的值，点就会变大，这样，我们就有了3种级别的趋势强弱指示。

  1. 弱 — 没有点；
  2. 中等 — 小的彩色点；
  3. 强 — 大的彩色点。

图1. i-CAi_StDev 指标

图1. i-CAi_StDev 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15989

SMI_Correct SMI_Correct

基于 Blau 的 "动量，方向和背离(Momentum, Direction, and Divergence)" 一书中 SMI 指标的变种。

ZZLevels ZZLevels

ZZLevels 指标使用简单的之字转向来寻找平盘市场的边界，以及支撑和阻力水平。

yEffekt_HTF yEffekt_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 yEffekt 指标。

简单的之字转向巩固区域 简单的之字转向巩固区域

使用简单之字转向指标所做的更多实验，一个小的升级使得指标可以找到和使用彩色的长方形来标记价格的稳定区域。