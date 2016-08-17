Continuamos experimentando con el indicador Simple ZigZag. Una pequeña modernización permite al indicador encontrar y marcar con rectángulos de colores las zonas de consolidación del precio.



El indicador Simple ZigZag desarrolla el tema de la automatización del análisis técnico. Comenzamos en su momento con el indicador Simple ZigZag simplificado, que marcaba en el gráfico los máximos y mínimos locales. Ahora nuestra tarea consiste en usar este indicador para aprender a identificar diferentes patrones de análisis técnico.

El indicador propuesto encuentra en el gráfico los precios de la zona de consolidación de flat.

El número de máximos/mínimos necesarios para construir la zona, la cantidad total de puntos del zigzag analizados y la precisión de coincidencia de los extremos se indican en los parámetros del indicador:

Number of times the price touches the level.

Number of ZZ points analyzed.

High/low max. deviation around level.

El cuarto parámetro - Typical retracement size - le ha quedado al indicador como herencia del progenitor (Simple ZigZag).

En color rojo, el indicador destaca las zonas en las que varios máximos han "formado" una línea en la parte superior de la zona, y en azul, por consiguiente, las zonas donde los máximos han "formado" una línea en la parte inferior de la zona. De nuevo nos encontramos con que, por el momento, no es posible pegar el indicador a un robot, puesto que no dispone de los búferes correspondientes para los límites de las zonas, pero eso es solo por el momento. Para desarrollar el tema, continuaremos complicando los patrones a reconocer, y también adaptaremos el indicador para usarlo en MTS.