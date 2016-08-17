Autor real:

Alexander Piechotta

Indicador i-CAi com indicação adicional da força da tendência com pontos coloridos sobre a base do algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador i-CAi estiver entre os valores dos parâmetros dK1 e dk2, para a média móvel aparecerá um ponto pequeno com uma color correspondente à direção da tendência atual.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Se o valor do desvio padrão se tornar superior ao valor do parâmetro de entrada dk2, o ponto colorido torna-se maior em tamanho. Assim, obtemos uma indicação da intensidade de tendência com três níveis de força:

fraco — ausência de pontos coloridos; médio — pontos coloridos pequenos; forte — pontos coloridos grandes.

Fig.1. Indicador i-CAi_StDev