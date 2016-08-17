CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

i-CAi_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1257
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Alexander Piechotta

Indicador i-CAi com indicação adicional da força da tendência com pontos coloridos sobre a base do algoritmo de desvio padrão.

Se o desvio padrão do indicador i-CAi estiver entre os valores dos parâmetros dK1 e dk2, para a média móvel aparecerá um ponto pequeno com uma color correspondente à direção da tendência atual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente 1 para o filtro quadrático
input double dK2=2.5;  // Coeficiente 2 para o filtro quadrático

Se o valor do desvio padrão se tornar superior ao valor do parâmetro de entrada dk2, o ponto colorido torna-se maior em tamanho. Assim, obtemos uma indicação da intensidade de tendência com três níveis de força:

  1. fraco — ausência de pontos coloridos;
  2. médio — pontos coloridos pequenos;
  3. forte — pontos coloridos grandes.

Fig.1. Indicador i-CAi_StDev

Fig.1. Indicador i-CAi_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15989

SMI_Correct SMI_Correct

Variação do indicador SMI baseado no livro "Momentum, Direction, and Divergence" por William Blau

ZZLevels ZZLevels

O indicador ZZLevels utiliza o Simple ZigZag para encontrar os limites da fase de correção (flat), bem como os níveis de suporte e resistência.

yEffekt_HTF yEffekt_HTF

Indicador yEffekt com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Simple ZZ Consolidation Zones Simple ZZ Consolidation Zones

Continuamos experimentando com o indicador Simple ZigZag. Uma pequena atualização permite que o indicador de localizar e marcar a área colorida consolidação de preços retângulos.