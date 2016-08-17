Participe de nossa página de fãs
i-CAi_StDev - indicador para MetaTrader 5
1257
Autor real:
Alexander Piechotta
Indicador i-CAi com indicação adicional da força da tendência com pontos coloridos sobre a base do algoritmo de desvio padrão.
Se o desvio padrão do indicador i-CAi estiver entre os valores dos parâmetros dK1 e dk2, para a média móvel aparecerá um ponto pequeno com uma color correspondente à direção da tendência atual.
input double dK1=1.5; // Coeficiente 1 para o filtro quadrático input double dK2=2.5; // Coeficiente 2 para o filtro quadrático
Se o valor do desvio padrão se tornar superior ao valor do parâmetro de entrada dk2, o ponto colorido torna-se maior em tamanho. Assim, obtemos uma indicação da intensidade de tendência com três níveis de força:
- fraco — ausência de pontos coloridos;
- médio — pontos coloridos pequenos;
- forte — pontos coloridos grandes.
Fig.1. Indicador i-CAi_StDev
