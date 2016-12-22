und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
i-CAi_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 745
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Alexander Piechotta
Der i-CAi Indikator mit einer zusätzlichen Anzeige der Trendstärke anhand farbiger Punkte auf Basis des Algorithmus der Standardabweichung.
Wenn die Standardabweichung des i-CAi Indikators zwischen den Werten der dK1 und dK2 Parameter liegt, tritt ein kleiner Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt auf, der die Farbe der Richtung des aktuellen Trends hat.
input double dK1=1.5; // Square-law filter coefficient 1 input double dK2=2.5; // Square-law filter coefficient 2
Wenn die Standardabweichung größer als der Wert des dK2 Eingabeparameters wird, vergrößert sich der farbige Punkt. Auf diese Weise bekommen wir drei Ebenen der Trendstärke:
- Schwach — keine Punkte;
- Medium — kleine farbige Punkte;
- Stark — große farbige Punkte.
Abb.1. Der i-CAi_StDev Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15989
Eine Version des SMI Indikators basierend auf dem Buch "Momentum, Direction, and Divergence" von Blau.ZZLevels
Der ZZLevels Indikator verwendet Simple ZigZag, um die Grenzen der Stagnation sowie Unterstützungs- und Widerstandslevels zu ermitteln.
Der yEffekt Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Simple ZZ Consolidation Zones
Wir experimentieren weiter mit dem Simple ZigZag Indikator. Ein kleines Upgrade erlaubt es dem Indikator, Bereiche der Preiskonsolidierung zu finden und mit farbigen Rechtecken zu markieren.