Wirklicher Autor:

Alexander Piechotta

Der i-CAi Indikator mit einer zusätzlichen Anzeige der Trendstärke anhand farbiger Punkte auf Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

Wenn die Standardabweichung des i-CAi Indikators zwischen den Werten der dK1 und dK2 Parameter liegt, tritt ein kleiner Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt auf, der die Farbe der Richtung des aktuellen Trends hat.

input double dK1= 1.5 ;

Wenn die Standardabweichung größer als der Wert des dK2 Eingabeparameters wird, vergrößert sich der farbige Punkt. Auf diese Weise bekommen wir drei Ebenen der Trendstärke:

Schwach — keine Punkte; Medium — kleine farbige Punkte; Stark — große farbige Punkte.

Abb.1. Der i-CAi_StDev Indikator