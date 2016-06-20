der Expert Advisor ist ziemlich einfach.

Bei der Bildung eines Signals an den oberen und unteren Grenzen der Range werden Buy-Stop und Sell-Stop Auftgräge platziert. Dort wird das Take Profit wie in den Eingabeparametern angegeben festgelegt und das Stop Loss ist die gegenüberliegende Grenze der Range.



wenn kein Auftrag ausgelöst und kein neues Signal entsteht, werden die alten Aufträge gelöscht und bei neuen Signalen werden wieder Aufträge platziert.

wenn einer der Aufträge ausgelöst wird, wird der gegenüberliegende gelöscht. Eine offene Position wird entweder durch ein Stop Loss oder ein Take Profit geschlossen (wenn dort eine Position ist, werden die Signale des Indikators nicht geprüft).

Laden Sie Narrowest Range Signal herunter und kopieren Sie ihn in den Ordner 5\MQL5\Indicators.



Parameter:

Bars in Range - Anzahl der Balken für die Berechnung der Range (der aktuelle Balken).

Testergebnisse für EURUSD H4 seit Januar 2012 bis jetzt (März 2013), Einlage $10 000:



1. Fixe Lots (0.5):

2. Fixer Prozentsatz (5%):







Hinweis: