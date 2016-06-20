Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Narrowest Range Signal Expert - Experte für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
der Expert Advisor ist ziemlich einfach.
- Bei der Bildung eines Signals an den oberen und unteren Grenzen der Range werden Buy-Stop und Sell-Stop Auftgräge platziert. Dort wird das Take Profit wie in den Eingabeparametern angegeben festgelegt und das Stop Loss ist die gegenüberliegende Grenze der Range.
- wenn kein Auftrag ausgelöst und kein neues Signal entsteht, werden die alten Aufträge gelöscht und bei neuen Signalen werden wieder Aufträge platziert.
- wenn einer der Aufträge ausgelöst wird, wird der gegenüberliegende gelöscht. Eine offene Position wird entweder durch ein Stop Loss oder ein Take Profit geschlossen (wenn dort eine Position ist, werden die Signale des Indikators nicht geprüft).
Laden Sie Narrowest Range Signal herunter und kopieren Sie ihn in den Ordner 5\MQL5\Indicators.
Parameter:
- Bars in Range - Anzahl der Balken für die Berechnung der Range (der aktuelle Balken).
- Check Period - Periode für die minimale Range Erkennung.
- Order Indent from High / Low - in welchem Abstand in PIPS von oberen und unteren Grenzen der Range sollen die Stop-Order platziert werden.
- MM Mode - Money Management Modus. Es gibt zwei Varianten: 1) fixe Lots, 2) fixer Prozentsatz von der freien Margin (indiesem Fall entspricht das einem fixen Prozentsatz der Einlage)
- Volume (Lot or percent) - Volumen einer Order. Abhängig vom vorherigen Parameter ist das entweder Lotgröße oder ein Prozentwert.
Testergebnisse für EURUSD H4 seit Januar 2012 bis jetzt (März 2013), Einlage $10 000:
1. Fixe Lots (0.5):
2. Fixer Prozentsatz (5%):
Hinweis:
- Beide Tests werden dem Archiv hinzugefügt.
- Diese Version des Expert Advisor ist mehr eine Überprüfung der Idee als ein Instrument mit dem man auf echten Konten arbeiten kann. In anderen Worten: der Expert Advisor arbeitet normalerweise in Echtzeit, aber es gibt zum Beispiel keine Überprüfung "seiner" Aufträge oder "fremder", Richtigkeit des Take Profit und Stop Loss (es wird angenommen, dass sie auf einem grpßen TimeFrame arbeiten, auf dem das Stop Loss nicht kleiner als der Stoplevel sein kann und es keinen Sinn machen würde, zu kleine Take Profits zu verwenden).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1598
