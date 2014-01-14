CodeBaseSeções
Expert do Sinal Narrowest Range - expert para MetaTrader 5

O Expert Advisor é bastante simples.

  • As ordens Buy Stop e Sell Stop serão definidas pela formação do intervalo através do sinal do indicador nos limites superior e inferior. O Take Profit é especificado nos parâmetros de entrada e o Stop Loss é o limite oposto do intervalo a execução da ordem.
  • se nenhuma ordem é acionada e um novo sinal recebido, as ordens antigas serão removidas e as encomendas por novos sinais serão definidas.
  • quando um dos pedidos é executada, a ordem oposta será removida. A posição em execução será fechada seja por Stop Loss ou Take Profit (quando não há uma posição, os sinais de indicadores não são verificados).

Baixe e instale o Narrowest Range Signal para a pasta MetaTrader 5\MQL5\Indicators.

Parâmetros:

  • Bars in Range - o número de barras para o cálculo do intervalo (a barra atual).
  • Check Period - período de detecção do intervalo mínimo.
  • Order Indent from High/Low - definição da distância em pips para as ordens Buy Stop e Sell Stop na formação do intervalo através do sinal do indicador nos limites superior e inferior.
  • MM Mode - Modo de gestão do dinheiro. Há duas variantes: 1) o lote fixo, 2) o percentual fixado sobre a margem livre (neste caso, é equivalente a uma percentagem fixa do depósito)
  • Volume (Lot or percent) - O volume de ordem. Dependendo do parâmetro anterior ou é o tamanho do lote ou o valor percentual.

Testando resultados no EURUSD H4 desde janeiro de 2012 até março de 2013, depósito de $10 000:

1. Lote fixo (0.5):

EURUSD H4 - EA Narrowest Range Signal com lote fixo

2. Percentual fixo (5%):

EURUSD H4 - EA Narrowest Range Signal com lote em percentual

Notas:

  • Ambos os testes são anexadas ao arquivo.
  • Esta versão do Expert Advisor é mais uma validação da idéia do que o instrumento de trabalho sobre uma conta real. Em outras palavras, o Expert Advisor normalmente funciona em tempo real, mas por exemplo, não há verificações de ordens ou correção do Take Profit e Stop Loss (supondo que você vai trabalhar em grandes timeframes onde o Stop Loss não pode ser menor do que o valor da ordem pendente contrária, não vai fazer sentido definir um Take Profit muito pequeno).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1598

