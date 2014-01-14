O Expert Advisor é bastante simples.

As ordens Buy Stop e Sell Stop serão definidas pela formação do intervalo através do sinal do indicador nos limites superior e inferior. O Take Profit é especificado nos parâmetros de entrada e o Stop Loss é o limite oposto do intervalo a execução da ordem.

se nenhuma ordem é acionada e um novo sinal recebido, as ordens antigas serão removidas e as encomendas por novos sinais serão definidas.

quando um dos pedidos é executada, a ordem oposta será removida. A posição em execução será fechada seja por Stop Loss ou Take Profit (quando não há uma posição, os sinais de indicadores não são verificados).

Baixe e instale o Narrowest Range Signal para a pasta MetaTrader 5\MQL5\Indicators.



Parâmetros:

Bars in Range - o número de barras para o cálculo do intervalo (a barra atual).

Check Period - período de detecção do intervalo mínimo.

Order Indent from High/Low - definição da distância em pips para as ordens Buy Stop e Sell Stop na formação do intervalo através do sinal do indicador nos limites superior e inferior.

MM Mode - Modo de gestão do dinheiro. Há duas variantes: 1) o lote fixo, 2) o percentual fixado sobre a margem livre (neste caso, é equivalente a uma percentagem fixa do depósito)

Volume (Lot or percent) - O volume de ordem. Dependendo do parâmetro anterior ou é o tamanho do lote ou o valor percentual.

Testando resultados no EURUSD H4 desde janeiro de 2012 até março de 2013, depósito de $10 000:



1. Lote fixo (0.5):

2. Percentual fixo (5%):



